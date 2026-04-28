キタニタツヤが、『大ゴッホ展 夜のカフェテラス』東京展のイメージソング「肺魚」（読み：ハイギョ）を書き下ろした。 （関連：【映像あり】キタニタツヤ、イメージソング「肺魚」使用『大ゴッホ展 夜のカフェテラス』東京展告知映像） 同イベントは、5月29日から8月12日まで上野の森美術館で開催されるもの。今回キタニが書き下ろした楽曲は、フィンセント・ファン・ゴッホの人生と作品から着想を得て、同イ