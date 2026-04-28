サイバーエージェントは、スマートフォン向けアプリ『Pigg U』の日本国内における正式サービスを4月27日に開始した。 【画像あり】ピグシリーズの見た目をそのままに3Dに 本アプリは、2009年から続く「ピグシリーズ」の新サービスで、シリーズ初となる3D空間でのアバターコミュニケーションを提供するもの。アバターや空間をカスタマイズし、ユー