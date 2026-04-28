28日(火)日中は汗ばむ陽気でしたが、今夜から29日(水)にかけて各地に雨雲がかかりそうです。 ◆今後の天気の移り変わり 28日(火)夜9時は雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。とくに下越と佐渡ではカミナリを伴って雨脚が強まるところがありそうです。 時間を進め、夜間そして29日(水)朝にかけても下越と佐渡を中心に雨が降りやすいでしょう。その後も、全県的に不安定な空模様が続いて、昼過ぎにかけて急な雨に