山間部や離島などにあり生徒数が少ない学校の教育を充実させるために、県は配信を使った授業を行っています。この春に開設された配信センターが公開されました。 モニター越しに授業を受ける2つの高校の生徒たち。教師との距離は、それぞれ15kmと100km離れています。28日に公開されたのは、新潟市東区の県立碧高校に設けられた県の『遠隔教育配信センター』、愛称は『N-PORTA(エヌポルタ)』です。 県