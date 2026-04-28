大谷は次戦でも投手専念で挑む(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平は、現地時間4月28日に本拠地で行われるマーリンズ戦で今季5度目の先発登板が予定されている。デーブ・ロバーツ監督は、27日のカード初戦終了後、大谷の翌日での出場は投手のみになると明かした。【動画】左中間席へ待望の一発！大谷翔平、12試合ぶりの6号アーチをチェックメジャー公式サイト『MLB.com』でも27日、大谷の先発登板について報じており、「ロバ