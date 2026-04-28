核軍縮などについて話し合う、NPT＝核拡散防止条約の再検討会議がアメリカ・ニューヨークで開幕しました。 ニューヨークにある国連本部では、会議に合わせて、日本被団協による「原爆展」が始まりました。 長崎・広島の原爆投下直後の惨状を伝えるパネルや、焼け焦げた弁当箱などが展示されました。 （来場者） 「写真を目にすると、爆弾でこれほどの破壊がもたらされたのかと、衝撃を