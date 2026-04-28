核軍縮などについて話し合う、NPT＝核拡散防止条約の再検討会議がアメリカ・ニューヨークで開幕しました。 長崎の被爆者らが傍聴する中、初日からアメリカとイランが非難の応酬を繰り広げました。 （グテーレス国連事務総長） 「今こそ、真の平和への唯一の道である軍縮と核不拡散への取り組みを、改めて誓うべき時だ」 NPT再検討会議は、日本時間の27日にニューヨークの国連本部で開幕しま