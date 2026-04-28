両リーグ単独トップに立った村上のスイングにも注目が高まっている(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆は現地4月27日に本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。雨の影響で約3時間遅れて始まった一戦で大きな一発を放った。【動画】あのスイングは汚いと羨望のまなざしを受けている村上の12号アーチシーン1点差まで追い上げた7回無死二、三塁で迎えた第4打席。代わりばなの左腕ドルー・ポメランツの1