◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）ヤクルト打線が、前回対戦時（７日・甲子園）でセ・リーグタイ記録の１６奪三振を喫した才木を序盤で攻略した。０―０の２回無死一、二塁から古賀優大が才木の４球目を中前にはじき返すと、中堅手・福島と右翼手・森下がお見合い状態（結果は中前適時打）になり先制点。その後も攻撃の手を緩めず、この日１軍に合流したばかりの内山の２点適時打など打者一巡、５安打を集