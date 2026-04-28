◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手（３５）が本拠地初登板初先発し、３回に２失点した。移籍後初勝利を目指し、移籍後４度目の先発となった。過去３登板は山瀬、大城とバッテリーを組んでいたが、この日は岸田と初バッテリーを形成した。初回は１０球で３者凡退と上々の滑り出しを見せた。２回１死から５番・野間に初安打となる中前打を浴びたが、その後２死二塁からドラフト１位ル