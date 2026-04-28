関東学生陸上競技連盟は２８日、全日本大学駅伝（１１月１日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）の関東選考会（５月４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）に出場する２０校と各校の登録選手１３人を発表した。２５年１月１日から２６年４月２７日まで１万メートル公認記録の８人合計タイムの上位２０校が各校２選手ずつ４組の１万メートルのレースを行い、全８選手の合計タ