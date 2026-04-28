京都府で子供の遺体が山林で見つかった事件で、警察は28日、逮捕された父親を事件に関係するとみられる現場に立ち会わせ、当時の状況を確認しました。■父親を“現場”に…供述の裏付け捜査逮捕から12日──。記者「午前9時すぎです。死体遺棄の疑いで逮捕されている安達容疑者を乗せたとみられる車が、南丹署を出発しました」息子・結希くん（当時11）の遺体を遺棄した疑いがもたれている父親・安達優季容疑者（37）。警察の調べ