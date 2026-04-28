アミューズの法務部の公式Xが28日更新され、アーティストが制作した作品を無断で複製した不正出品が多数確認されているとし、ファンに対して協力を呼び掛けた。【写真】「後を絶ちません」不正出品を巡ってファンに協力呼び掛けたアミューズ法務部の投稿投稿では「当社所属アーティストに関する権利侵害品や違法出品等について、貴重な情報をお寄せいただき、ファンの皆様にいつも感謝しております」と書き出し「お寄せいただ