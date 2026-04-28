ポケモンカードなどの大量窃盗。大胆な犯行の一部始終を、防犯カメラが捉えました。 28日午前4時前、大阪市浪速区のトレーディングカード専門店の防犯カメラ映像。シャッターが閉められた店舗に車がバックで突っ込みます。3回ほど突っ込みシャッターを破壊すると…2人組が隙間から侵入。ショーケースを叩き割り、商品をカバンに詰めていきます。 狙われたのは「ポケモンカ}