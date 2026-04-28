サウサンプトンを率いるトンダ・エッカート監督が、プレミアリーグ昇格に向けて意気込みを示した。27日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。チャンピオンシップ（イングランド2部）は最終盤を迎え、首位コヴェントリーの優勝と自動昇格がすでに確定。残る自動昇格の1枠をイプスウィッチ、ミルウォール、ミドルスブラ、サウサンプトンが争っている。MF松木玖生が所属するサウサンプトンは