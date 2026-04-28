◇プロ野球 セ・リーグ 中日-DeNA(28日、バンテリンドーム)中日は11連敗中と苦手とするDeNA・東克樹投手から1点を先制しました。2回、先頭の細川成也選手がヒットで出塁すると、続く阿部寿樹選手も四球で出塁し1、2塁のチャンスを作ります。6番・鵜飼航丞選手は併殺打に倒れますが、なおも2アウト3塁のチャンスで打席には村松開人選手。ここで変化球を捉え右中間を破るタイムリー3ベースヒットを放ちました。中日は東投手相手に23