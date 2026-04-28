北海道や三陸沖で相次ぐ地震について、SNSでは、過去の映像を流用した投稿や「人工地震」とする誤った情報が投稿されています。【映像】実際に投稿された誤情報外国語による投稿も海外で広がりをみせていて、専門家は、観光に影響する可能性もあると指摘します。20日に発生した三陸沖地震に関する投稿には、「きょう日本を襲った地震」という中国語とともに、過去の地震の映像が流用されています。この投稿は、28日時点で