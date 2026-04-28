◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝４月２８日、栗東トレセン米国遠征を回避して、ここに照準を定めたシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）は坂路を５９秒０―１４秒３で機敏に駆け上がった。吉田一助手は「順調です。具合は悪くないですよ」とうなずいた。当初の目標だった香港遠征から、予定を２度変更しての春の盾参戦となったが、「日程が延びたぶん乗り込め