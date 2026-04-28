マンチェスター・ユナイテッドのDFハリー・マグワイアが、指揮官の戦術変更を称えている。イギリスメディア『スカイ・スポ−ツ』が伝えている。マンチェスター・ユナイテッドは27日、プレミアリーグ第34節でブレントフォードと対戦。ホームチームがMFカゼミーロとFWベンヤミン・シェシュコのゴールで2点リードして前半を終えると、マイケル・キャリック暫定監督はFWアマド・ディアロを下げてDFヌサイル・マズラウィを投入し、