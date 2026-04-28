相続税は富裕層だけの話と思われがちですが、遺産の中身によっては、金額が大きく見えなくても課税対象になることがあります。 理由は、現金の多さだけで決まらず、不動産や生命保険、過去の贈与なども含めて判定するからです。まずは相続税がかかるかどうかのポイントである基礎控除と、見落としやすいポイントを押さえましょう。 相続税がかかるかは基礎控除を超えるかで決まる 相続税の計算では、課税価格の合