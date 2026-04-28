【モデルプレス＝2026/04/28】女優の篠田麻里子が4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。食卓の様子を公開した。【写真】再婚の40歳元AKB「テーブルの装飾が美しい」蓮根のはさみ揚げ・卵かけご飯…2人分の食卓ショット◆篠田麻里子、華やかな食卓ショット披露篠田は、ピンクや白の美しい花が飾られた食卓の写真を投稿。丸いお盆に並べられた大きめの器には、こんがりときつね色に仕上がった蓮根のはさみ揚げと卵焼き、サラ