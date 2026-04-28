【モデルプレス＝2026/04/28】フリーアナウンサーの青木裕子が4月24日、自身のInstagramを更新。息子リクエストの焼肉弁当を公開した。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「漢字まで作れちゃうのすごすぎる」海苔の文字添えたボリューム満点肉弁当◆青木裕子、焼肉弁当公開青木は「肉が食べたい！と言うので、焼肉弁当」とコメントし、ボリュームたっぷりの焼肉の横に人参のナムル、オクラ、ゆで卵が添えられた弁当を公開。ご飯の上