飲み会の席は、普段とは違う雰囲気のなかで自然な一面が垣間見える場でもあります。そんなリラックスした空間でも、男性たちは意外と細かいところまで女性のふるまいを見ているのです。今回は、男性が飲み会でチェックしている女性の行動を体験談やインタビューをもとにご紹介します。店員さんへの接し方男性が意外と見ているのが、店員さんに対する態度です。自分に対しては愛想がよくても、店員さんにはそっけなかったり、横柄だ