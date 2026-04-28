【一番くじ ホロライブ ちょこのっこコレクション 2026ver.】 5月21日17時より販売開始 価格：1回900円 取扱店：一番くじONLINE限定 BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ホロライブ ちょこのっこコレクション 2026ver.」の全ラインナップが公開された。ECサイト「一番くじONLINE」にて5月21日17時より販売を予定し、価格は1回900円。 本商品は