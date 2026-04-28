岡山・奈義町が歌舞伎専門員を募集 岡山県奈義町が2027年度の町職員の採用募集を受け付けています。全国的にも珍しい「歌舞伎専門員」を募集しています。 岡山県北東部に位置し、人口約5500人の奈義町。江戸時代後期から「横仙歌舞伎」（よこぜんかぶき）と呼ばれる伝統芸能が代々受け継がれ、町として歌舞伎の保存・継承に取り組んでいます。 奈義町によりますと、「横仙歌舞伎」は、地芝居と呼ばれる一般の人が演じる