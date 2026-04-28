中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京4月28日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は28日の記者会見で、高市早苗首相が「新しい戦い方」への対応や「長期戦」への備えを訴えたことに関し、日本の相次ぐ挑発行動は「平和国家」の実態を露呈させていると強調した。林氏は次のように述べた。「専守防衛」から「長期戦」へと、日本は最近、軍事・安全保障分野で危険な前のめりと探りの動きを進め、挑戦的