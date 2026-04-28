ボートレース鳴門のG3オールレディース「第42回渦の女王決定戦競走」が「昭和の日」の29日に開幕する。エンジンもボートもペラも新しくなってまだ3節目。もちろんエース機はまだないが、“エース機候補”は出現した。地元・徳島支部の浅田千亜希（53）が手にした70号機だ。前回使用者の笠置博之はフライングに泣いたが、それ以外のレースは5戦5勝。チルト3での破壊力は凄かった。浅田は「特訓はチルト3で行ったけど、半分し