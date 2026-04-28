便宜を図ってもらう見返りに、文部科学省の元局長の息子を不正に入学させた罪に問われた東京医科大学の元理事長らの裁判で、最高裁は27日付で、元理事長らの上告を退ける決定をしました。元理事長らの執行猶予付きの有罪判決が確定することになります。東京医科大学の元理事長・臼井正彦被告（85）と元学長の鈴木衛被告（76）は、文部科学省の私立大学支援事業で便宜を図ってもらう見返りに、元局長の息子を不正に合格させたとして