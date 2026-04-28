紫外線対策が欠かせない季節に、毎日のケアを格上げしてくれる新作がディオールから登場します。2026年5月8日（金）より、公式オンライン限定で発売されるのは「インビジブル UV フルイド」と「インビジブル UV スティック」の2種類。高いUVカット効果はもちろん、美しい仕上がりや使い心地にもこだわった、大人女性にふさわしいラグジュアリーなUVプロテクターです。 みずみずしく守るUVフルイド 「イン