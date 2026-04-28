灘中学校・灘高等学校は、28日までに「令和8年度 大学合格者数」を公式サイトに掲出した。【画像】国公立大学2次試験、河合塾が2026年志願状況の分析レポートそれによると、東京大学の合格者は95人（78期生・77／過年度生・18）だった。京都大学の合格者は47人（78期生・31／過年度生・16）だった。海外では、イェール大学とミドルベリー大学に合格があった。4月17日付。■東京大学文科一類（文一）9（78期生・6／過年度生・