中道改革連合の重徳和彦国会対策委員長は２８日、自民党の梶山弘志国対委員長らと国会内で会談した。重徳氏は、衆院議院運営委員会を批判した自らのＳＮＳ動画について「適切な発信に努めてきたし、これからもそうしていく」と語り、謝罪や訂正をしなかった。謝罪などの対応を要求していた自民側は「信頼関係を大事にしてもらわないと困る」と苦言を呈した。重徳氏は、２１日の衆院本会議の質疑で中道改革が求めた閣僚の出席が