文部科学省などの看板＝東京都千代田区霞が関、2015年10月13日撮影文部科学省は28日、デジタル端末を使ったオンライン形式を導入した全国学力テストの中学英語「聞く・読む・書く」で、期間中に実施できなかった学校が49校あり、うち7校が通信不具合や端末エラーなどが要因だったと発表した。テストはシステムの負荷を考慮し、予備日も含め20〜24日に学校を振り分けて実施した。参加した9041校（27日時点）から報告があり、う