茂木敏充外相は28日の記者会見で、29日〜5月6日の日程でアフリカのザンビア、アンゴラ、ケニア、南アフリカの4カ国を歴訪すると発表した。原油やレアアース（希土類）など地下資源が豊富な各国との関係を強化し、経済安全保障分野での協力を進化させる狙いがある。アフリカでは中国が36年連続で年初に外相を派遣するなどして影響力を強める一方、インフラ開発などへの融資で借金漬けにする「債務のわな」が問題視されている。