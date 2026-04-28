「ヤクルト−阪神」（２８日、神宮球場）阪神の小幡竜平内野手が圧巻のビッグプレーで立ち上がり早々の窮地を救った。初回、先発の才木が安打と四球でつくった１死一、二塁のピンチ。４番・サンタナが初球、高めのスライダーを捉えた球足の早い打球は遊撃右を襲った。この打球に対してショートの小幡は、後方へ飛び込むようにダイビング。目いっぱい伸ばしたグラブで見事にキャッチすると、すぐさま起き上がって二塁ベースカ