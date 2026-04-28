大阪市浪速区のカードショップに黒ずくめの2人が侵入し、ポケカなど約150万円相当を盗んだ。犯行時間はわずか1分ほどで、警察が行方を追っている。犯行時間1分…ポケカなど約150万円相当盗まれる防犯カメラがとらえた犯行の一部始終。突然、シャッターとドアが破壊されると…。すき間から店内に黒ずくめの2人が忍び込んできた。そして、手にしたレンガのようなものでショーケースを割り、中にあった商品を次々とかばんに詰め込んで