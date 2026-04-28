占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運心理テスト。あなたの金銭感覚が分かります。「宝の地図心理テスト」金運は、いろいろな動き方をします。一生懸命に働き、その成果として報酬をもらう、先祖や親の財産や土地などを引き継ぐ、作品や研究が当たり一財産を作る、投資や運用で資産を増やしていく、そして、宝くじやギャンブルで思わぬ収入を得る……お金がザクザク入ってくるイメトレをしておきましょう。「宝の地図