中国商務部および国家外貨管理局の統計によると、中国の1〜3月の全産業における対外直接投資額は前年同期比5．4％増の3094億5000万元で、ドル建てでは同8．9％増の445億3000万ドルだった。中国国内の投資家は世界140の国・地域の海外企業4111社に対して非金融分野の直接投資を実施し、累計投資額は前年同期比9．1％減の2328億6000万元で、ドル建てでは同6．1％減の335億1000万ドルだった。（提供/人民網日本語版・編集/JZ）