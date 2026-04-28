タレントでハワイアンキルト作家のキャシー中島さん（74）と、画家でモデルの浅野順子さん（75）が4月29日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に、そろって出演します。【写真】60年来の親友というキャシー中島さん（左）と、浅野順子さん10代の頃から60年に及ぶ親友同士という2人。日本におけるハワイアンキルトの第一人者として知られるキャシーさんは、「ラ・スイート神戸ハーバーラン