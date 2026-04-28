山梨県甲府市の北部に位置し、要害山のふもとの閑静な場所に湧き出ているのが積翠寺（せきすいじ）温泉です。ここは戦国時代の名将、武田信玄公が誕生した地と伝えられ、約400年前に信玄公が産湯をつかったといわれる「信玄公の隠し湯」としても全国的に知られています。泉質は含鉄泉で、武田軍の傷病兵を癒やすために用いられたといわれるほどで、温泉を直接飲む「飲泉」ができるのも大きな特徴です。甲府盆地の夜景を一望できる