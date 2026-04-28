第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）第2期現地開催展示会が4月27日午後、閉幕しました。「高品質な住まい」をテーマに、総展示面積51万5000平方メートル、2万5000のブースが設置され、家庭用品、ギフト・装飾品、建材・家具の3大セクションを中心に、計222万点の製品が出展されました。また、ファッションアクセサリー、竹・木製の食器、竹・木製インテリア雑貨、プレハブ住宅・庭園施設の専門エリア4カ所も設けられました