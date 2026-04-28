核拡散防止条約（NPT）再検討会議が4月27日、ニューヨークの国連本部で開かれました。 会議では、イランが非同盟運動（NAM）の121の加盟国から指名されて副議長の1人に選出されました。 これについて、米国が「イランが核の不拡散で主導的な役割を担うことに決して同意しない」と表明すると、イラン側は「米国は核兵器を使用した唯一の国であり、核兵器の増強を続けている。米国とイスラエルがイランの平和利用目的の核施設を攻撃