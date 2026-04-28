成年後見人として管理していた現金を横領したなどの罪に問われている元弁護士の男の裁判で、検察は懲役７年を求刑しました。 元弁護士の被告（６７）は、成年後見人として資産を管理していた３０代の女性の口座から４００万円を横領するなど、複数人から合計６４８７万円を横領した問われています。 裁判で検察は「被害額が大きく弁償もなされていない」「弁護士としての個人的な信頼や社会的な信頼をないがしろにする犯行」な