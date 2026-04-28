大企業に勤める人が加入する健康保険組合の今年度の収支は2890億円の赤字となる見通しが示されました。健康保険組合連合会（健保連）はきょう（28日）、大企業に勤める人が加入する健康保険組合の今年度の収支の見通しを公表しました。賃上げにより保険料の収入は増加が見込まれますが、高齢者の医療費への拠出金が増えることなどから、2890億円の赤字となる見通しだということです。加盟している1364組合のうち、およそ7割が赤字