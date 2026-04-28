岩手県大槌町の山林火災は発生から1週間が経ちました。大槌町では地元の方が心待ちにしていた雨が降っているようです。中継です。延焼した大槌高校そばの山林火災現場が見える場所からお伝えします。弱い雨が降ったり止んだりを繰り返していまして、今は止んでいます。気温は10℃。風もあるので空気がかなり冷えています。山の方を見ますと、燃えて熱を帯びていると思われる場所から広い範囲にわたって、蒸気が立ちのぼっているの