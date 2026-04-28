きょうは晴れた所が多く、宮崎で29.7℃まで上がるなど、夏日の地点が229地点もありました。あすからGWスタートですが、今年のGWはくもりや雨の日が多くなりそうです。この時期、梅雨のような天気になることをタケノコ梅雨といいます。あすも曇天の所が多いでしょう。【CGで見る】くもり・雨の多いGWに…あす29日(水)午後1時〜雨の予想シミュレーションGWスタートは曇天 岩手・大槌町は断続的に雨弱い前線が南の海上に停滞する