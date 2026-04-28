食料品の消費税ゼロをめぐり超党派の「国民会議」は、関係する団体などにおこなったヒアリングの結果を踏まえ、来月からレジシステムへの対応など具体的な課題解決にむけた協議に入る方針です。超党派の「国民会議」に設置された与野党の実務者会議はきょう、小売業界やレジのシステムメーカーなどへのヒアリング結果を踏まえ、食料品の消費税ゼロの実現に向けた課題を整理しました。そして、来月からは具体的な対応策の議論に入る