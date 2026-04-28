◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月28日神宮） 阪神がいきなり“近本の穴”を感じさせるような失点を喫した。2回、先発の才木が無死一、二塁のピンチを招くと古賀の放った右中間の打球を中堅・福島、右翼・森下が一瞬、お見合いするような形となって福島がグラブを伸ばすも捕球できず安打に。先制点を献上した。チームは26日の広島戦で左手首に死球を受けて骨折した近本が不在。代役として「1番・中堅」に入った福