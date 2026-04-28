「ドロボーさんへ、返してください」。車の窓に貼られた、悲痛な訴え。タイヤなどが盗まれた被害、その一部始終をカメラがとらえていました。◇防犯カメラの映像には、夜明け前の駐車場に1台の軽自動車が入ってくる様子が記録されていました。白い乗用車の左側に止まると、上下黒い服装の人物が中から出てきて、車をジャッキのような物で持ち上げ、車から外した物を荷台に積み込む様子が分かります。滞在時間わずか6分、“タ