フリーアナウンサーの道岡桃子さんが、制服を着こなして自身のインスタグラムに投稿しています。 【写真を見る】【 道岡桃子 】制服着こなして「高校23年生…」フォロワー爆萌え「現役でいけます」「もっと全身見たかった」道岡さんは、襟元にネクタイリボンがかかり、ブレザージャケットにチェックのスカートというスタイルで、鏡に向かって自撮りした写真を投稿しました。 そして「高校23年生…」「こりゃ入学拒否だ