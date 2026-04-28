4月26日、新潟県魚沼市と長岡市山古志地区で相次いで発生した山林火災。雨が降ったこともあり、翌日には鎮圧したが、春は乾燥しやすいため火の取り扱いに注意が必要だ。一体なぜ山林火災が発生したのか。通報者や地元の人に話を聞いた。 ■魚沼市のスキー場跡地で火災発生「延焼スピード早かった」 岩手県大槌町で発生した山林火災は延焼が拡大。新潟市消防局など県内からも緊急消防援助隊が派遣され、懸命の消